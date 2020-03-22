التجارة تعرض استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والأسواق المركزية لإيواء المصابين بفايروس كورونا

عرضت وزارة التجارة استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والأسواق المركزية لإيواء المصابين بفايروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة، أن الوزير محمد هاشم العاني اتصل هاتفيا بوزير الصحة جعفر علاوي وعرض عليه استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والاسواق المركزية لايواء المصابين بفايروس كورونا عند الحاجة وتهيئتها لمتطلبات الحجر.
وذكر بيان للوزارة، أن الوزير محمد هاشم العاني اتصل هاتفيا بوزير الصحة جعفر علاوي وعرض عليه استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والاسواق المركزية لايواء المصابين بفايروس كورونا عند الحاجة وتهيئتها لمتطلبات الحجر.