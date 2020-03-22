وزارة التعليم: دوام الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار حظر التجوال

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دوام الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار حظر التجوال.



وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في تصريح صحفي:" نستبعد عودة الدوام إلى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي".



وأضاف العربي:" ان استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال".



وأشار إلى" استمرار المحاضرات بشكل كامل عبر المنصات الإلكترونية بين الطلبة والأساتذة ومن ضمنها إجراء الاختبارات، لحين انتهاء الأزمة".