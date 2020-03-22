وزارة التعليم: دوام الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار حظر التجوال

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دوام الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار حظر التجوال.
وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في تصريح صحفي:" نستبعد عودة الدوام إلى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي".
وأضاف العربي:" ان استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال".
وأشار إلى" استمرار المحاضرات بشكل كامل عبر المنصات الإلكترونية بين الطلبة والأساتذة ومن ضمنها إجراء الاختبارات، لحين انتهاء الأزمة".
وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في تصريح صحفي:" نستبعد عودة الدوام إلى الجامعات والمعاهد في الوقت الحالي".
وأضاف العربي:" ان استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار خلية الأزمة وحظر التجوال".
وأشار إلى" استمرار المحاضرات بشكل كامل عبر المنصات الإلكترونية بين الطلبة والأساتذة ومن ضمنها إجراء الاختبارات، لحين انتهاء الأزمة".