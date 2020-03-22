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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 11:07 ص

مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء بإطلاق سراح الموقوفين للحد من انتشار فايروس كورونا

فاضل الغراوي
طالبت مفوضية حقوق الإنسان مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة للحد من انتشار فايروس كورونا في السجون ومراكز الاحتجاز.                      

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان:" إن هنالك صعوبات جمة  وخطرا حقيقيا في حال انتشار فايروس الكورونا  في السجون ومراكز الاحتجاز لذا  نطالب مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة كقضايا المرور والمشاجرات وغيرها بغية الحد من انتشار فايروس الكورونا".                                              

وأضاف:"أن كافة السجون ومراكز الاحتجاز تشهد اكتظاظا كبيرا وان وجود هكذا أعداد وعدم توفر متطلبات الصحة فيها قد يساعد على انتشار الفايروس" .                                           
وتابع الغراوي:" ان هكذا مبادرات هي استثنائية بسبب انتشار الوباء في العراق وان دولا عديدة أصدرت قرارات مشابهة للإفراج عن الموقوفين وخصوصًا في القضايا البسيطة ونحن على ادراك تام بحرص مجلس القضاء على تطبيق معايير حقوق الانسان".
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