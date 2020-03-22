الهند تفرض حظرا للتجوال للحد من انتشار كورونا

اعلنت الهند فرض حظر للتجوال لمدة 14 ساعة اليوم الاحد للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل سريع في البلاد حيث تم حتى الآن تسجيل 315 حالة اصابة بالمرض.

وحث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمة عبر تويتر ، المواطنين على ان يلزموا بيوتهم من الساعة 0130 حتى الساعة 1530 بتوقيت جرينتش / 4:30 فجرا – 6:30 مساء بتوقيت بغداد/ في خطوة قال انها ستكون اختبارا حاسما للبلاد لتقييم قدراتها على التصدي لهذه الجائحة.

وقال مودي قبل دقائق من اعلان فرض حظر التجوال “فلنكن جميعا جزءا من هذا الحظر الذي سيضيف قوة كبيرة لمكافحة خطر كوفيد-19”.

واضاف :” ان الخطوات التي نتخذها الآن ستساعدنا في الايام القادمة”.

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