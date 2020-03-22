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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 11:03 ص

وزير الزراعة : حظر التجوال وإغلاق الحدود لم يؤثر على 25 منتجا محليا

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اكد وزير الزراعة صالح الحسني، الاحد، ان المنتجات الزراعية لم تتأثر باغلاق الحدود او فرض حظر التجوال بسبب كورونا، مبينا ان العراق حقق الاكتفاء الذاتي بشكل متواصل بـ25 منتوجا وحقق ارقام قياسية في مجال الدواجن.

وقال الحسني في حوار متلفز  ان ” العراق حقق الاكتفاء الذاتي بـ 25 منتجاً زراعياً وان اغلاق الحدود لم يؤثر مطلقا على تلك المنتجات “، مبينا ان ” الوزارة مستمرة بمنح المزارعين الاسمدة والمعات خلال ساعات حظر التجوال لعدم تاثر الحركة الزراعية في البلاد.

وتابع الحسني ان ” بعض الحقول شهدت طفرة نوعية في مجال الانتاج حيث كان انتاج حقول الزبير يوميا 500 طن فقط من الخضراوات فيما وصلت الى 6000 طن خلال الايام الماضية”، مبيناً أن “هذه المنتجات ممنوع استيرادها نهائياً”.

وأشار الحسني إلى “وجود مخزون مائي كبير يكفي لموسمين”، موضحاً أنه طلب “من اصحاب حقول الدواجن، المساهمة في حملة لدعم العوائل الفقيرة بتوزيع البيض مجاناً عليهم وتمت موافقتهم، وسيكون هناك 100 كارتون من كل منتج بيض لدعم العوائل الفقيرة”.

ولفت إلى “تحقيق الوزارة 90% من حاجة العراق من انتاج البيض، بينما كانت النسبة قبل استلام الوزارة 10% من حاجة السوق المحلي”، مؤكداً “عدم وجود نقص بإمدادات السلع الأساسية التي يحتاجها المطبخ العراقي، وأن العراق مستعد للأزمة الحالية من الجانب الزراعي والإنتاج وهو لا يعتمد على المنتوجات المستوردة”.

ع د

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