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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 10:43 ص

بسبب إهمال سلامة الإدلاء البحريين وربابنة المرافئ.. تحذيرات من تفشي وباء كورونا في البصرة

كورونا-العراق
حذر النائب جمال المحمداوي، من تفشي وباء كورونا في البصرة من خلال إهمال سلامة الإدلاء البحريين وربابنة المرافئ والمرشدين البحرين وموظفي وزارة التجارة العاملين على ارشاد السفن البحرية الاجنبية، داعياً إلى تجهيز الطواقم البحرية بمعدات الوقاية من العدوى تجنبا لحدوث كارثة صحية .

وقال المحمداوي في بيان، إن " أكثر من 300 موظف يعملون كإدلاء بحريين في الموانئ العراقية يقومون بجهود كبيرة في عملية ارشاد السفن الداخلة للموانئ العراقية  من خلال ملامسة مباشرة مع الطواقم الاجنبية القادمة من مختلف دول العالم فضلا عن اكثر من 50 موظفا من وزارة التجارة يعملون بالألية نفسها لفحص المواد الغذائية قبل دخولها الى الاراضي العراقية  مبينا انه  وفي ظل تفشي وباء كورونا عالميا فان اجراءات السلامة المتخذة من قبل وزارتي النقل والتجارة تجاه موظفيها تنبأ بحدوث كارثة صحية في البصرة ، ".

واضاف المحمداوي " على الوزارات المعنية والجهات الحكومية في البصرة اخذ الموضوع بجدية اكثر لمنع دخول العدوى الى العراق لذلك يجب منع صعود ربابنة المرفأ والمرشدين والادلاء البحريين وموظفي وزارة التجارة الى السفن القادمة منعا باتا ما لم يتم اتخاذ اجراءات السلامة التي منها ارتداء المعدات الواقية من العدوى بدلات  PPEوالكفوف والكمامات نوع N95  والنظارات الطبية والتي يجب على الشركة العامة لموانئ العراق في وزارة النقل توفيرها باسرع وقت ".

وتابع " من الضروري ايضا تدريب الطواقم البحرية من ادلاء وغيرهم على حماية انفسهم من العدوى لان الاهمال يسبب تفشي الوباء في البصرة ويعرض هذه الطواقم للخطر".

وحث دائرة صحة البصرة على الاخذ على عاتقها متابعة الموضوع بجدية ورفع تقاريرها اليومية الى خلية الازمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني(٥٥ لسنة 2020) لمتابعة فايروس كورونا في العراق ، وتوفير فرق مختصة لتعفير قمر القيادة في السفن القادمة ونقل المفارز الصحية كافة من المنافذ الحدودية المغلقة الى الموانئ العراقية لانها تعتبر المنفذ الوحيد للعراق الان.

وحمّل المحمداوي ، دائرة صحة البصرة والشركة العامة لموانئ العراق المسؤولية الكاملة عن ايّ اضرار قد يصيب هؤلاء الطواقم البحرية او ذويهم جراء الاهمال في توفير بيئة صحية مناسبة للعمل.
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أخر تعديل: الأحد، 22 آذار 2020 10:46 ص
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