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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 10:38 ص

محافظ النجف يطلب تعزيزات عسكرية من بغداد بسبب كورونا

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أعلن محافظ النجف لؤي الياسري طلب تعزيزات عسكرية من العاصمة بغداد لتعزيز تثبيت إجراءات حظر التجوال بالمحافظة مع ادخال القطعات الامنية فيها بدرجة الإنذار القصوى/ ج.
وقال الياسري في تصريح صحفي ، ان ” كل القطعات الامنية دخلت في حالة الإنذار المشدد/ج لتعزيز وتثبيت الإجراءات المتخذة بالمحافظة “.
وأضاف ” سيصل فوج من الجيش بتوجيه من الحكومة الاتحادية لتعزيز إجراءات حظر التجوال في المحافظة “.
وتاتي الإجراءات الامنية المشددة بالنجف بعد تزايد حالات الإصابة المشخصة بفيروس كورونا المستجد لتصل الى ٢٣ حالة مؤكدة.

ع د

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