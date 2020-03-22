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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 10:35 ص

التعليم تهدد بإلغاء اعتماد الكليات الأهلية التي تستغل كورونا لرفع الأجور الدراسية

التعليم العالي

هددت وزارة التعليم العالي بسحب رخص الاعتماد للكليات الأهلية التي تستغل ازمة فايروس كورونا لرفع الأجور الدراسية للطلاب بحجة كلفة التعليم الإلكتروني عن بعد معتبرة الأمر انتهاك لقوانين التعليم الأهلي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان، إن "عملية رفع اجور الدراسة في بعض الجامعات والكليات الأهلية تحت ذريعة كلفة رفع المحاضرات على الويب ساأ امر مرفوض وانتهاك لقوانين وتعليمات التعليم الأهلي.

وأضاف أن "الوزارة بالتنسيق مع خلية الأزمة ستقوم بمتابعة الأمر ومحاسبة الكليات التي تحاول رفع الأجور مستغلة ازمة كورونا" وان "الكليات الاهلية هي المستفيد من التعليم الالكتروني كونها اقل تكلفة.

ودعا العربي الطلبة إلى "إبلاغ الوزارة والتواصل معها للإبلاغ عن الكليات التي رفعت الأسعار"، لافتا إلى ان "عقوبتها تصل الى سحب الرخصة من الكلية وغلقها.

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