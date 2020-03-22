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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 آذار 2020 10:18 ص

مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة باتت شبه مستحيلة لهذا السبب

عدنان الزرفي

أقر مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الاحد، بصعوبة مهمة الأخير في تشكيل الحكومة نظرا لاتساع دائرة الرفض له، فيما بين أنه سيبدأ اليوم مباحثاته الرسمية لتشكيل الحكومة.
وقال المصدر ، إن الزرفي “أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مكثفة مع عدد من الأطراف بمن فيها الرافضة له بصورة غير رسمية وإنه قرر بدءا من اليوم إجراء مباحثات رسمية لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان العراقي لنيل الثقة من عدمها”.

وأضاف أنه “بصرف النظر عن اختلاف المواقف من قبل أي طرف من هذه الأطراف فإن المعيار النهائي للرفض أو القبول هو داخل قبة البرلمان وبالتالي فإن الزرفي ليس بوسعه انتظار مواقف متباينة غير واضحة المعالم لجهة الرفض أو القبول”.
واقر المصدر بـ”صعوبة المهمة في ظل استمرار الرفض”، مستدركا بأنه “ليس لدى الكتل الرافضة بديل متفق عليه بسبب الخلافات المعروفة بينها”.

ع د
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