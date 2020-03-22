ناد سويدي يستعين بلاعبين عراقيين للتأهل إلى الدوري الممتاز

ضم نادي دالكورد السويدي، لاعبين عراقيين ليمثلا الفريق الكروي للنادي ابتداءً من الموسم الحالي.



وقال شقيق اللاعب هارون أحمد :"إن شقيقي هارون والمهاجم فرحان شكور، وقعا رسميا على عقد انضمامها الى صفوف فريق دالكورد السويدي".



وأضاف :" ان اللاعبين وقعا عقداً لموسمين مع النادي الذي ينشط في الدرجة الاولى وينافس على التأهل الى الممتاز، وسيسافران حال استقرار الاوضاع العالمية المتأزمة نتيجة انتشار وباء كورونا ".