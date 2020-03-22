ناد سويدي يستعين بلاعبين عراقيين للتأهل إلى الدوري الممتاز

ضم نادي دالكورد السويدي، لاعبين عراقيين ليمثلا الفريق الكروي للنادي ابتداءً من الموسم الحالي.
وقال شقيق اللاعب هارون أحمد :"إن شقيقي هارون والمهاجم فرحان شكور، وقعا رسميا على عقد انضمامها الى صفوف فريق دالكورد السويدي".
وأضاف :" ان اللاعبين وقعا عقداً لموسمين مع النادي الذي ينشط في الدرجة الاولى وينافس على التأهل الى الممتاز، وسيسافران حال استقرار الاوضاع العالمية المتأزمة نتيجة انتشار وباء كورونا ".
وقال شقيق اللاعب هارون أحمد :"إن شقيقي هارون والمهاجم فرحان شكور، وقعا رسميا على عقد انضمامها الى صفوف فريق دالكورد السويدي".
وأضاف :" ان اللاعبين وقعا عقداً لموسمين مع النادي الذي ينشط في الدرجة الاولى وينافس على التأهل الى الممتاز، وسيسافران حال استقرار الاوضاع العالمية المتأزمة نتيجة انتشار وباء كورونا ".