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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 09:58 ص

لاعب سلة بنادي زاخو: تم طردنا من الفندق لعدم تسديد أجور السكن!

سلة زاخو
أعلن لاعب كرة سلة في نادي زاخو الرياضي، أن النادي يعاني من أزمة مالية خانقة في جميع مفاصله في الموسم الحالي 2019/ 2020.

وقال لاعب فريق كرة السلة بالنادي محمد جميل :" وقعت مع نادي زاخو بمبلغ ٥ ملايين دينار لكني لم اتسلم حتى الآن سوى نصف مليون  دينار ".

وأضاف :" أن عدم  توفر الأموال هو عذر النادي في عدم تسديد المستحقات، وقد وصل الأمر إلى طردنا من الفندق بسبب عدم تسديد  الأجور لصاحب الفندق ".
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