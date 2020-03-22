لاعب سلة بنادي زاخو: تم طردنا من الفندق لعدم تسديد أجور السكن!

أعلن لاعب كرة سلة في نادي زاخو الرياضي، أن النادي يعاني من أزمة مالية خانقة في جميع مفاصله في الموسم الحالي 2019/ 2020.



وقال لاعب فريق كرة السلة بالنادي محمد جميل :" وقعت مع نادي زاخو بمبلغ ٥ ملايين دينار لكني لم اتسلم حتى الآن سوى نصف مليون دينار ".



وأضاف :" أن عدم توفر الأموال هو عذر النادي في عدم تسديد المستحقات، وقد وصل الأمر إلى طردنا من الفندق بسبب عدم تسديد الأجور لصاحب الفندق ".