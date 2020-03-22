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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 09:50 ص

طارق حرب: الزرفي لا يمكن استبداله إلا عن طريق البرلمان

طارق حرب
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، عدم  جواز استبدال رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي إلا عن طريق البرلمان.

وأوضح حرب أنه :" لا يجوز استبدال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، إلا عبر مجلس النواب برفضه منح الثقة للزرفي"، مشددا على انه "لا يجور لرئيس الجمهورية استبدال رئيس الوزراء المكلف بمرشح آخر".

وأضاف أنه : "في حال قدم الزرفي اعتذاره فهذا حقه وحينها يمكن تسمية مرشح آخر، وبخلافه فانه يمكن لمجلس النواب رفض التصويت على كابينته الوزارية كما فعل مع محمد علاوي".

وكانت مصادر أعلنت أن القوى الشيعية التي اجتمعت في منزل عمار الحكيم امس الاول ، قررت تشكيل وفد الى رئيس الجمهورية برهم صالح من اجل اقناعه بتكليف مرشح آخر بدلا عن الزرفي الذي كلفه قبل ايام .

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