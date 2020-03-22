الأنبار تتخذ إجراءات احترازية في مداخلها الجنوبية لمنع انتقال فايروس كورونا

أوعزت خلية الأزمة في الأنبار باخضاع مداخل المحافظة مع المحافظات الجنوبية إلى إجراءات احترازية لمنع انتقال فايروس كورونا إلى المحافظة.



وقال مدير إعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود ناظم الحديدي :"إن خلية الأزمة في الأنبار أوعزت بنشر مفارز طبية جنوبي مدينة الفلوجة، ضمن اجراءات الحد من انتقال كورونا من محافظة الى اخرى ".



وأضاف :"أن دائرة صحة الأنبار ، بالتنسيق مع القوات الامنية ، تقوم باجراء الفحص الطبي لجميع القادمين من المحافظات الجنوبية ، مع تشديد الاجراءات الامنية لمنع خرق حظر التجوال ومحاسبة المخالفين".