بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 آذار 2020
آخر الأخبار
الصحة تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا إعفاء مدير معبر إبراهيم الخليل لعدم التزامه بالإجراءات الصحية التجارة: مستمرون بتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعدم إقرار الموازنة أثر على جهودنا برلمانية سابقة تطالب بإجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي فايروس كورونا التجارة تعرض استخدام قاعات معرض بغداد الدولي والأسواق المركزية لإيواء المصابين بفايروس كورونا وزارة التعليم: دوام الجامعات والمعاهد مرتبط بقرار حظر التجوال مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء بإطلاق سراح الموقوفين للحد من انتشار فايروس كورونا بسبب إهمال سلامة الإدلاء البحريين وربابنة المرافئ.. تحذيرات من تفشي وباء كورونا في البصرة التعليم تهدد بإلغاء اعتماد الكليات الأهلية التي تستغل كورونا لرفع الأجور الدراسية لجنة نيابية تدعو إلى تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 22 آذار 2020 09:39 ص

شكوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لتكليفه الزرفي

رئيس الجمهورية برهم صالح
أعلن النائب عن كتلة "صادقون" النيابية حسن سالم، عن تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية إزاء، ما وصفه بالخرق الدستوري الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.

وقال سالم في تصريح متلفز :" قدمنا  شكوى إلى المحكمة الاتحادية بخروقات رئيس الجمهورية ، خاصة انها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس الجمهورية الدستور ولا يستمع الى الكتلة الأكبر ".

وأضاف :"أن رئيس الجمهورية كلف شخصية جدلية بتأليف الحكومة ولم يراع الدستور والكتل النيابية الأكبر في البرلمان ،وهذا مخالف للدستور".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
معبر إبراهيم الخليل

إعفاء مدير معبر إبراهيم الخليل لعدم التزامه بالإجراءات الصحية 22 آذار 2020 11:41 ص

عتاب الدوري

برلمانية سابقة تطالب بإجازة محددة أو عفو عام لفئات من السجناء والمعتقلين قبل تفشي فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:22 ص

فاضل الغراوي

مفوضية حقوق الإنسان تطالب مجلس القضاء بإطلاق سراح الموقوفين للحد من انتشار فايروس كورونا 22 آذار 2020 11:07 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

محافظ النجف يطلب تعزيزات عسكرية من بغداد بسبب كورونا 22 آذار 2020 10:38 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الجبوري : سيناريو علاوي سيتكرر مع الزرفي 22 آذار 2020 10:35 ص

عدنان الزرفي

مهمة الزرفي في تشكيل الحكومة باتت شبه مستحيلة لهذا السبب 22 آذار 2020 10:18 ص

طارق حرب

طارق حرب: الزرفي لا يمكن استبداله إلا عن طريق البرلمان 22 آذار 2020 09:50 ص

كريم عليوي

الأمن النيابية : ديالى مازالت تشكل خطرا على بغداد 22 آذار 2020 09:36 ص

التعليقات