شكوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لتكليفه الزرفي

أعلن النائب عن كتلة "صادقون" النيابية حسن سالم، عن تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية إزاء، ما وصفه بالخرق الدستوري الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.



وقال سالم في تصريح متلفز :" قدمنا شكوى إلى المحكمة الاتحادية بخروقات رئيس الجمهورية ، خاصة انها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها رئيس الجمهورية الدستور ولا يستمع الى الكتلة الأكبر ".



وأضاف :"أن رئيس الجمهورية كلف شخصية جدلية بتأليف الحكومة ولم يراع الدستور والكتل النيابية الأكبر في البرلمان ،وهذا مخالف للدستور".