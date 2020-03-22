الأمن النيابية : ديالى مازالت تشكل خطرا على بغداد

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، من أن ديالى مازالت منطقة رخوة أمنيا وتشكل خطرا على العاصمة بغداد.



وقال عليوي في تصريح صحفي :" إن ديالى، وهي خاصرة بغداد، تضم حتى الأن مناطق رخوة امنيا بسبب تعقيدات تضاريسها التي استغلت من قبل داعش الارهابي في انشاء مضافات واستهداف المدن والقرى المحررة" ، لافتا الى :" ان المحافظة تضم اعدادا ليست قليلة من الارهابيين".



وأشار النائب إلى أن المعركة مع داعش مستمرة وتتطلب جهودا اكبر ، خاصة البعد الاستخباري ، لان داعش يعتمد الان على خلايا نائمة في هجماته واغلب افراده غير معروفين ".



وكانت ديالى شهدت مؤخرا سلسلة أعمال إرهابية في مناطق متفرقة أدت إلى مقتل وإصابة عناصر أمنية ومدنيين.

