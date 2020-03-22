الفتح: تحركات لإقالة رئيس الجمهورية لخرقه الدستور

اتهم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري رئيس الجمهورية برهم صالح بتعمد خرق الدستور وافتعال المشاكل السياسية، كاشفا عن تحركات لإقالته من منصبه .

وقال النائب عن التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي :"إن الكتل السياسية الشيعية ستبحث مع شركائها من الاكراد قضية اقالة صالح وترشيح شخصية بديلة عنه "، لافتا إلى :"أن صالح لم يحظ في الوقت الحالي باي دعم كردي او سني او شيعي لبقائه في المنصب".



وأضاف الموسوي :" ان رئيس الجمهورية كان بوابة حل المشاكل بين بغداد واربيل ، الا ان صالح افتعل مشاكل جديدة والقوى الكردية غير راضية عن ادائه" ، مبينا :" ان صالح خرق الدستور بشكل متعمد وتدخل بقضايا غير معني فيها ".



وبين :"أن أغلب الكتل السياسية تتحرك في الوقت الحالي لإقالة صالح بعد تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء ، خلافا للقانون ولاتفاق اللجنة السباعية".