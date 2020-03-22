الفتح: تحركات لإقالة رئيس الجمهورية لخرقه الدستور

اتهم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري رئيس الجمهورية برهم صالح بتعمد خرق الدستور وافتعال المشاكل السياسية، كاشفا عن تحركات لإقالته من منصبه .
وقال النائب عن
التحالف حامد الموسوي في تصريح صحفي :"إن الكتل السياسية الشيعية ستبحث مع
شركائها من الاكراد قضية اقالة صالح وترشيح شخصية بديلة عنه "، لافتا إلى :"أن
صالح لم يحظ في الوقت الحالي باي دعم كردي
او سني او شيعي لبقائه في المنصب".
وأضاف الموسوي :" ان رئيس الجمهورية كان بوابة حل المشاكل بين بغداد واربيل ، الا ان صالح افتعل مشاكل جديدة والقوى الكردية غير راضية عن ادائه" ، مبينا :" ان صالح خرق الدستور بشكل متعمد وتدخل بقضايا غير معني فيها ".
وبين :"أن أغلب الكتل السياسية تتحرك في الوقت الحالي لإقالة صالح بعد تكليف عدنان الزرفي برئاسة الوزراء ، خلافا للقانون ولاتفاق اللجنة السباعية".