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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 11:19 م

من قتل المتظاهرين لفرض حظر التجول في بغداد.. سرايا السلام الإرهابية في الواجهة مرة ثانية

سرايا السلام
انتقد مراقبون، قيام ميليشيا سرايا السلام التابعة للإرهابي مقتدى الصدر بالنزول للشارع وفرض حظر التجول. وقالوا إنه ليس من مهمتها فعل ذلك ولا ينبغي على عصابات الصدر، أن تتاجر بدور الدولة في العراق أو تزايد عليه فهناك قوى أمن وهناك الجيش العراقي.
 وقالوا إن يد سرايا السلام تنزف دما ولا يمكن قبول منها أي أعمال ميدانية او مجتمعية او الادعاء بذلك.
وكان مقتدى الصدر،  زعيم التيار الصدري في العراق،  زج بالفصائل المسلحة التابعة له في العاصمة بغداد، لفرض حظر التجول، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”عمّا قريب سنعطي إيعازا للمعاون الجهادي (أبو ياسر) وبالتنسيق مع الجهات المختصة لمسك زمام الأمور في الرصافة وما حولها، لأن فيها من لا يعي الخطر!! وأضاف الصدر، نشرنا إرشادات صحية ونصحنا بالالتزام بها، وأمرنا بتشكيل لجان طبية للقيام بالإجراءات الصحية وتنظيف وتعقيم الأماكن العامة، ولم نعترض على حظر التجول، ولم نخرقه، ولم نعترض على الإجراءات الصحية والتنظيمية في مراقد المعصومين. على حد قوله.
وتابع: كان اعتراضنا على الغلق فقط، وبالخصوص مرقد أمين الله سلام الله عليه، ودعمنا الكوادر الصحية معنويا وحاولنا مساعدتهم من خلال زج أفراد سرايا السلام معهم، واليوم يحاول البعض اتهامنا بزيادة نشر الوباء.
وتتخذ السلطات، إجراءات مشددة بهدف منع انتشار الوباء خاصة في العتبات المقدسة لدى الشيعة، لا سيما مع المخاوف في بلد يعاني نقصا مزمنا في المعدات الطبية والأدوية والمستشفيات.
 وكانت ميليشيات الصدر سواء كانت جيش المهدي او سرايا السلام او القبعات الزرقاء في مطارة المتظاهرين وملاحقهتهم والقيام بتصفية العشرات منهم ولانه لا يوجد حساب او عقاب في العراق فقد افلت هؤلاء بجريمتهم,
 ويرى خبراء أن سرايا السلام ميليشيا مجرمة وغير مقبول منها أي أعمال، ولابد أن يحاسب كل اعضاءها على عشرات الضحايا الذين سقطوا خلال المظاهرات الأخيرة في العراق.
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