مسؤول أمريكي: نرفض اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مدعوم من واشنطن

رفض مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، اليوم السبت، اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بأنه مدعوم أميركيا.

ونقلت صحيفة "المونيتور" عن شينكر قوله، إن الولايات المتحدة لم تركز على الأفراد ، بل على المبادئ المتعلقة برئيس الوزراء العراقي المعين عدنان الزرفي”.

وأضاف، نحن نبحث عن حكومة عراقية ستهتم بوضع العراق أولاً ، في إثبات أنهم وطنيون عراقيون ، ويريدون أن يكون العراق دولة ذات سيادة.

ورفض شينكر توصيفًا يعتبر رئيس الوزراء المكلف مدعوما من واشنطن، حيث تم تعيين الزرفي لأول مرة ليكون محافظ مدينة النجف في عام 2005 من قبل سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة.



