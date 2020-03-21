تعزيز الإجراءات العربية ضد كورونا.. فرض حظر تجوال وتعليق الدراسة وحجر صحي

واصلت الدول العربية، تعزيز إجراءاتها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، من فرض حظر تجوال وتعليق الدراسة وحجر صحي.

فقد وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات الدينية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

وقال عبد المهدي في بيان صحفي، إن خلية الأزمة الصحية، قررت فرض حظر تجوال شامل، مؤكداً فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طوال مدة الحظر.

بينما أعلنت السلطات السعودية رصد وتسجيل 70حالة إصابة جديدة بالفيروس ،وأعلنت دعماً على الأنشطة الاقتصادية عبر تقديم دعم بقيمة 70 مليار ريال للقطاع الخاص لتخفيف تداعيات تفشي الفيروس، في حين لم تؤد صلوات الجمعة في معظم المدن العربية التزاماً بقرارات الحظر.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية، خروج 31 حالة من الحجر الصحي الاحترازي من الفيروس، وذلك بعد استكمالهم الفترة المحددة للحجر.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار الفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد المصابين في تونس بالفيروس إلى 54 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة في الساعات ال24 الماضية، فيما سجل المغرب ثالث حالة وفاة بالفيروس على أراضيه، ليرتفع عدد المصابين إلى 66. وسجل لبنان، أمس ، 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أنه خلال ال24 ساعة الماضية ارتفع إجمالي الإصابات بـ «كورونا» إلى 163.

وقررت موريتانيا، أمس تمديد إغلاق المدارس والجامعات حتى 5 إبريل المقبل، ضمن إجراءات جديدة لتفادي انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.

وفي الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أمس ، فرض حظر التجول في كافة أنحاء المملكة في إطار محاصرة كورونا، مؤكداً أن فرض حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الوزير قوله إن عقوبة مخالفة حظر التجول هي الحبس لمدة سنة.

وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، شفاء أربع حالات من الفيروس ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 22 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية وصل إلى 137 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس ، تسجيل 11 حالة مؤكدة إصابتها بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.

وأحالت الداخلية الكويتية ، 68 وافدا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لترحيلهم إلى دولهم، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا .

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي كورونا في اثنتين من دول العالم العربي.

ووفقا لتصريحه لشبكة " سي إن إن" فقد أعرب رئيس فريق المنظمة للوقاية من الأمراض المعدية، عبد النصير أبو بكر، عن قلق المنظمة إزاء الوضع في سوريا واليمن.

وأشار إلى أن سبب عدم تسجيل سلطات الدولتين أي إصابات بالفيروس حتى الآن ربما لا يكمن في عدم انتقال المرض إليهما، بل في ضعف نظام الرعاية والرقابة الصحية.

فيما لا تزال سوريا واليمن وكذلك ليبيا الدول العربية التي لم تعلن سلطاتها حتى الآن عن تسجيل حالات إصابة بكورونا في أراضيها.

وأبدى أبو بكر قناعته بأن كورونا قد بدأ تفشيه في سوريا، لكن سلطات البلاد لم تكتشف الإصابات بطريقة أو بأخرى، وتابع، عاجلا أم آجلا، قد نتوقع انفجارا في أعداد حالات الإصابة هناك".