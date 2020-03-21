الهلال الأحمر يعفر أكثر من 3000 موقع باستخدام الجرارات الزراعية

أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، عن تعفير اكثر من 3000 موقع في مختلف محافظات العراق، مبينة انها استخدمت جرارات زراعية في عمليات التعفير.



وقالت الجمعية في بيان صحفي ، انها شكلت فرقا ميدانية تقوم يوميا بحملات تطهير لمختلف المؤسسات المدنية والحكومية والمراقد والاحياء السكنية والسجون وغيرها ، بغية الحد من انتقال فايروس كورونا ".



واضافت :" ان المتطوعين استخدموا الجرارات الزراعية والعربات في رش الشوارع والاسواق العامة ، واستطاعت الفرق تعفير اكثر من ثلاثة الاف موقع في مختلف مناطق العراق".



واشارت الجمعية الى :" ان الفرق ما زالت مستمرة في التطهير كاجراء وقائي للحد من انتشار الفايروس "، داعية المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الارشادات الوقائية تفاديا للاخطار المحتملة للفايروس .

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