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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 02:56 م

رحلة خاصة للخطوط الجوية لإعادة عراقيين من الهند

طائرة

قررت  سلطة الطيران المدني  تخصيص طائرة لاجلاء عراقيين كانوا في رحلة علاجية في الهند.

                واوضح مدير عام سلطة الطيران المدني دريد يحيى جاسم  :" ان القرار جاء استناداً لموافقة  خاصة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي  على  تخصيص رحلة  للخطوط الجوية العراقية  الى دلهي لجلب العراقيين الذين كانوا يخضعوا لفترة علاجية في الهند ".

ولم يحدد موعد الرحلة ، لكنه اوضح :" ان  انطلاق الطائرة سيكون من مطار بغداد الدولي الى دلهي الساعة التاسعة صباحاً وعودتها بنفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء مروراً بمطار البصرة الدولي ومن ثم مطار بغداد الدولي ، حيث سيتم توفير جميع المستلزمات الطبية الضرورية للعائدين الى البلاد ".
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