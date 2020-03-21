الفتح : حكومة الزرفي لن تمرر في البرلمان

أكد تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري :" ان حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لن تمرر في البرلمان ".



وقال النائب عن التحالف عامر الفايز في تصريح صحفي :" ان القوى المعارضة ستقوم بتقديم شخصية للرئيس برهم صالح بدلا عن رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي ".



واضاف الفايز :" ان حكومة الزرفي لا يمكن ان تمرر داخل مجلس النواب، وان الوقت الذي يمضي الآن هو وقت مهدور".



واكد :" ان القوى المعارضة للزرفي ستتفق على شخصية تقوم بتقديمها الى رئيس الجمهورية لتكليفها بدلا عنه ".

