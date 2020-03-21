الديوانية.. 100 ألف دينار غرامة على من يكسر حظر التجوال

حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، ، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دينار.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في منشور على فيسبوك انه "حرصاً منه على حماية حياة المواطنين وعوائلهم وأطفالهم، من خطر عدوى الفيروس وإلزامهم بتعليمات حظر التجوال، وجه محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة، بتغريم المخالفين لحظر التجوال بمبلغ 100 الف آنية الدفع.