بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 آذار 2020
آخر الأخبار
إغلاق مداخل ومخارج كركوك حتى إشعار آخر مسؤول أمريكي: نرفض اعتبار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي مدعوم من واشنطن مراقبون: قوى السُّلطة في العراق تتوهم بأنها أحزاب سياسية تعزيز الإجراءات العربية ضد كورونا.. فرض حظر تجوال وتعليق الدراسة وحجر صحي عاجل : الحكومة الإيرانية لم تقم بمعالجة شيعي عربي واحد من الزائرين الذين أصيبوا بكورونا في قم الموبوءة . عاجل الحكومة الإيرانية تطرد كل الشيعة العرب من المصابين وغير المصابين بكورونا من الفنادق إلى الشوارع إخفاق الكتل الشيعية في التوافق على تكليف الزرفي.. ومصير علاوي ينتظره العالم يتجاوز حاجز الربع مليون إصابة بكورونا.. وعزل‭ ‬تام‭ ‬لتونس‭ ‬والمغرب اتحاد الكرة يستجيب لطلب "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية جامعة ذي قار تفتتح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 02:35 م

الديوانية.. 100 ألف دينار غرامة على من يكسر حظر التجوال

زهير الشعلان.
 حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، ، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دينار.
وقال المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في منشور على فيسبوك انه "حرصاً منه على حماية حياة المواطنين وعوائلهم وأطفالهم، من خطر عدوى الفيروس وإلزامهم بتعليمات حظر التجوال،  وجه محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة، بتغريم المخالفين لحظر التجوال بمبلغ 100 الف آنية الدفع.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

الهلال الأحمر يعفر أكثر من 3000 موقع باستخدام الجرارات الزراعية 21 آذار 2020 03:01 م

امانة-بغداد

​أمانة بغداد تمنع أشخاصا حاولوا تقطيع أرض زراعية جنوبي العاصمة 21 آذار 2020 02:19 م

مازن أبو ريشة

الهجرة توزع سلات غذائية ومواد معقمة في مخيمات النزوح في الأنبار 21 آذار 2020 11:19 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

وزارة الصحة تعلن 15 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” رغم حظر التجوال 21 آذار 2020 10:54 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

"نفط ذي قار"تطلق حملة لتعفير جميع الحقول النفطية في المحافظة 21 آذار 2020 10:45 ص

مصرف الرافدين

الرافدين: مستمرون بتمويل المستثمرين والشركات لبناء المجمعات والأنشطة الأخرى 21 آذار 2020 10:21 ص

عبد الامير محسن

نقيب الأطباء: إذا فتك كورونا بالمجتمع ..لا أحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة 21 آذار 2020 10:10 ص

ماجدة-التميمي

التميمي تدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة والبقاء في البيوت 21 آذار 2020 09:59 ص

التعليقات