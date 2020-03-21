بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 02:27 م

عاجل : الحكومة الإيرانية لم تقم بمعالجة شيعي عربي واحد من الزائرين الذين أصيبوا بكورونا في قم الموبوءة .

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عاجل : الحكومة الإيرانية لم تقم بمعالجة شيعي عربي واحد من الزائرين الذين أصيبوا بكورونا في قم الموبوءة .


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