عاجل : الحكومة الإيرانية لم تقم بمعالجة شيعي عربي واحد من الزائرين الذين أصيبوا بكورونا في قم الموبوءة . Copy أخبار متعلقة عاجل الحكومة الإيرانية تطرد كل الشيعة العرب من المصابين وغير المصابين بكورونا من الفنادق إلى الشوارع روحاني: 70 بالمئة من الإيرانيين سيصابون بكورونا وزير الصحة يطالب بإعادة تشكيل خلية الأزمة الخاصة بكورونا واستبعاد الفتلاوي منها لجنة نيابيـة تؤكد ضرورة تعقيم السجون لحماية النزلاء من الاصابة بكورونا وفاة مدير مركز التفسير في قم بإيران بعد إصابته بـ "كورونا" صحة الكرخ تهدد بفضح بعض المسؤولين الذين يحرضون على طرد المشتبه بإصابتهم بكورونا من المستشفيات