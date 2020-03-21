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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 02:16 م

الجربا يقترح على الأطراف الشيعية مرشحَين بحال عدم الاتفاق على الزرفي

عدنان الزرفي
وجه النائب  عن محافظة نينوى أحمد الجربا، ، رسالة الى رؤساء الكتل الشيعية  بشان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ويقترح شخصيتين في حال عدم الاتفاق على الزرفي.

وقال الجربا في الرسالة  إن "حسم اختيار رئيس وزراء للبلد لا يحتمل منكم التأخير، وذلك بسبب أوضاع بلدنا الداخلية ومشكلة فيروس كورونا وايضاً الوضع الاقليمي من ناحية هبوط اسعار النفط".

 واضاف "أتمنى ان تجلسوا على طاولة واحدة وتحسموا موقفكم وعلى وجه السرعة من جدلية تكليف عدنان الزرفي، فاذا اتفقتم عليه، نستعجل بالتصويت على الحكومة من أجل الإسراع بوضع حلول للمشاكل التي ذكرناها أما اذا لا يوجد توافق، فاختاروا شخصاً من أجل تكليفه لإدارة المرحلة القادمة وبدون النظر للصفقات والمكاسب السياسية"، محذراً من أن "وضع البلد خطير جداً ونحن مقبلون على انهيار كبير بالجانب الصحي والامني اذا لم يتم تدارك الأمر".
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