ترامب يهنىء برهم صالح بمناسبة أعياد نوروز

تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح ، برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمناسبة اعياد نوروز.



وأعرب الرئيس الأمريكي، في برقيته، عن تهانيه بمناسبة أعياد نوروز، متمنياً للشعب العراقي الاستقرار والسلام، مشيراً الى أن البلدين حققا تقدماً في محاربة عصابات داعش الإرهابية.



وأكد ترامب رغبة بلاده في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزز سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وفي ما يلي نص التهنئة:"عزيزي السيد الرئيس، بالنيابة عن الشعب الأمريكي أتمنى لكم ولشعب العراق نوروز سعيداً، إنه عيد خاص للسلام والنهضة للجميع. وفي هذا العام يكتسب العيد أهمية أكبر، حيث يعمل بلدانا على إحلال السلام والاستقرار في العراق.



واضاف :لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مواجهة داعش، وأتطلع إلى فرص جديدة لبناء علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع حكومتكم.

