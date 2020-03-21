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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 01:13 م

العالم يتجاوز حاجز الربع مليون إصابة بكورونا.. وعزل‭ ‬تام‭ ‬لتونس‭ ‬والمغرب

كورونا

أعلنت وسائل إعلام عالمية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، تجاوز حاجز الـ250 ألفا.

وتواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض، عبر تبني إجراءات احترازية مشددة.

وفي وقت سابق، أعلنت فرانس برس أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء كورونا تجاوز الـ10 آلاف شخص حول العالم.

ولليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، وتراجع عدد الوفيات إلى 3 فقط، في حين ارتفع عدد الإصابات حول العالم. 

وارتفع عدد الوفيات في إسبانيا بسبب فيروس كورونا تتجاوز الألف، والإصابات تقترب من 20 ألفا، ووصل تعداد الوفيات من جراء فيروس كورونا في ألمانيا إلى 31 بعد وفاة 11 شخصا.

كما أعلنت السلطات الروسية تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بينما  ارتفعت أعداد الوفيات في بريطانيا من جراء الفيروس إلى 177.

وسجلت منطقة لومبارديا شمالي إيطاليا، مركز تفشي الوباء في أوروبا، نحو 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وعربيا، أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‬عزل‭ ‬تونس‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وقائية‭ ‬ضد‭ ‬هجمة‭ ‬الفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬،‭ ‬فيما‭  ‬خلت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬

وفي‭ ‬المغرب‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬السياحية‭ ‬باشرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكية‭ ‬بجلاء‭ ‬رعاياها‭ ‬في‭ ‬رحلات‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬الافراد‭ ‬فيما‭ ‬ينتظر‭ ‬البريطانون‭ ‬حلولا‭ ‬لجلائهم‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬الحجوزات‭ .‬

ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الـ57‭ ‬للحراك،‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬شوارع‭ ‬الجزائر‭ ‬تظاهرات‭ ‬وشعارات‭. ‬وحضر‭ ‬فقط‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬الذين‭ ‬وضع‭ ‬أغلبهم‭ ‬أقنعة‭ ‬وقاية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭.‬

وقررت‭ ‬الجزائر‭ ‬ ‭ ‬غلق‭ ‬المقاهي‭ ‬والمطاعم‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬وتعليق‭ ‬جميع‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬المشترك‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬داخل‭ ‬المدن‭ ‬وبين‭ ‬الولايات،‭ ‬وكذلك‭ ‬النقل‭ ‬عبر‭ ‬القطارات‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أغلقت‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬قاعات‭ ‬الأعراس‭ ‬والمساجد‭ ‬والملاعب‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬التجمع‭.‬

وفي‭ ‬المغرب‭ ،‭ ‬غادر‭ ‬رعايا‭ ‬أميركيون‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬خاصة‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬عالقين‭ ‬إثر‭ ‬وقف‭ ‬المملكة‭ ‬كافة‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬للتصدي‭ ‬لتفشي‭ ‬وباء‭ ‬كورونا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬بالرباط‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬

ونظمت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬إجلاء‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬مراكش‭  ‬العاصمة‭ ‬السياحية‭ ‬للمملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عليهم‭ ‬تحمل‭ ‬ثمن‭ ‬التذاكر‭ ‬‭(‬نحو‭ ‬1500‭ ‬دولار‭)‬‭. ‬بينما‭ ‬يسعى‭ ‬سياح‭ ‬آخرون‭ ‬لاغتنام‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬للمغادرة،‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭(‬17,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬

وعلق‭ ‬المغرب‭ ‬كافة‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬للمسافرين‭ ‬منذ‭ ‬الأحد،‭ ‬لكن‭ ‬رحلات‭ ‬خاصة‭ ‬سمح‭ ‬لها‭ ‬بإجلاء‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬بقوا‭ ‬عالقين‭ ‬نحو‭ ‬بلدان‭ ‬أوروبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالرباط‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الرحلات‭ ‬المرتقبة‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬محجوزة‭ ‬تماما،‭ ‬نحاول‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬إجلاء‭ ‬7801‭ ‬سائح‭ ‬في‭ ‬41‭ ‬طائرة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬توماس‭ ‬رايلي‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬تويتر‭.‬

وأعيد‭ ‬نحو‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬سائح‭ ‬فرنسي‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬نحو‭ ‬140‭ ‬رحلة‭ ‬خاصة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬بالرباط‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬المصابين‭ ‬بالفيروس‭  ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬66،‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬وشفي‭ ‬اثنان‭.‬

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