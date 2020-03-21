بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 آذار 2020
آخر الأخبار
إخفاق الكتل الشيعية في التوافق على تكليف الزرفي.. ومصير علاوي ينتظره العالم يتجاوز حاجز الربع مليون إصابة بكورونا.. وعزل‭ ‬تام‭ ‬لتونس‭ ‬والمغرب اتحاد الكرة يستجيب لطلب "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية جامعة ذي قار تفتتح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين الهجرة توزع سلات غذائية ومواد معقمة في مخيمات النزوح في الأنبار نائب: الضبابية تلف المشهد السياسي العراقي حقوق الإنسان في ديالى: عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط المالية النيابية : الحكومة ستلجأ للاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة الفتح: تشكيل لجنة سباعية جديدة مهمتها "رفض" الزرفي !! الرافدين: مستمرون بتمويل المستثمرين والشركات لبناء المجمعات والأنشطة الأخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 12:09 م

بعد لقائها مسؤول مصاب.. إيفانكا ترامب تخضع لفحص كورونا

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

كشف مسؤول إداري كبير بالبيت الأبيض، اليوم السبت، أن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس دونالد ترامب خضعت لفحص فيروس كورونا المستجد، وجاءت النتيجة سلبية.
وأوضح المسؤول، طبقا لصحيفة "دايلي ميل"، أن إيفانكا ترامب خضعت لهذا الاختبار بعد حضورها اجتماعا مع مسؤول أسترالي تبينت إصابته بالفيروس.
والأحد الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وقال شون كونلي طبيب ترامب، في بيان، إن "الفحوص خلصت إلى أن الرئيس خالٍ من فيروس كورونا".
واليوم، أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب ما أكدت متحدثة السبت.
وقالت كيتي ميلر، المتحدثة باسم بنس: "لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به".
وبنس مكلّف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.
كما أعلن البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أنه سيجري عمليات فحص درجات الحرارة لأي شخص يلتقي ترامب أو نائبه بنس، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

خامنئي يسقط في كل الاختبارات وينهي كابوس السنة الفارسية بالكذب على شعبه 21 آذار 2020 12:16 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

رغم عدم تسجيل إصابات .. حظر للتجوال واختبار لكشف كورونا في شمال سوريا وشرقها 21 آذار 2020 12:00 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

بعد أن تحول بؤرة لـ كورونا .. تقليص عدد النواب المسموح بدخولهم البرلمان في بريطانيا 21 آذار 2020 11:55 ص

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

تونس تفرض حجرا صحيا على البلاد لمواجهة كورونا 21 آذار 2020 11:01 ص

عاجل 1

عاجل.. سلطنة عمان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 آذار 2020 10:37 ص

قوات التحالف الدولي في العراق

مسؤول أمريكي: نشعر بخيبة أمل تجاه أداء العراق بحماية قوات التحالف الدولي 21 آذار 2020 09:45 ص

روحاني

روحاني: 70 بالمئة من الإيرانيين سيصابون بكورونا 20 آذار 2020 10:52 ص

العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران تشمل خمس شركات إيرانية 20 آذار 2020 10:45 ص

التعليقات