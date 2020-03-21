رغم عدم تسجيل إصابات .. حظر للتجوال واختبار لكشف كورونا في شمال سوريا وشرقها

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، حظر التجوال داخل المدن والبلدات ابتداءً من صباح الاثنين 23 مارس حتى إشعار آخر، فيما يبدأ منع التنقل بين أقاليم الإدارة الذاتية صبيحة السبت 21 مارس.

على الرغم من أن الحكومة السورية والإدارة الذاتية لم تعلنا عن إصابات بفيروس "كورونا"، إلاّ أن الأخيرة كشفت عن سلسلة إجراءات احترازية. وأولها غلق معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، في الأول من مارس الحالي حتى إشعار آخر، كتدبير احترازي لمنع انتقال فيروس كورونا إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها. واستثنت الإدارة الذاتية، في بيان، العاملين في المنظمات الأممية وغير الحكومية، إضافةً إلى المرضى ذوي الحالات المستعصية والمساعدات الطبية والإنسانية.

وبدأت الإدارة الذاتية حملة لتعقيم المؤسسات والدوائر الرسمية ومنعت التجمعات في المطاعم والمقاهي.

ويُعتبر معبر سيمالكا الحدودي المنفذ الوحيد أمام مناطق الإدارة الذاتية مع العالم الخارجي، في حين وصل العدد المعلن للمصابين في إقليم كردستان العراق إلى 41 حالة، تماثل 13 شخصاً للشفاء وتوفي شخص واحد.

كاشف في 30 ثانية

وأعلن الرئيس المشترك لهيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية جوان مصطفى، في مؤتمر صحافي عقده الجمعة 20 مارس، عن التعاون مع معهد PEAS السويدي للأبحاث واعتماد اختبار لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال ٣٠ ثانية، موضحاً أن الاختبار حقق نجاحاً بنسبة 85 في المئة، وأنه اختُبر في ثلاثة مشتشفيات في مدينة ووهان في الصين.

وقال مصطفى إن الإدارة الذاتية هي الجهة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تستطيع إجراء الاختبارات من طريق هذا الكاشف.