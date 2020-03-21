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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 11:55 ص

بعد أن تحول بؤرة لـ كورونا .. تقليص عدد النواب المسموح بدخولهم البرلمان في بريطانيا

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اتخذت السلطات البريطانية  إجراءات طوارئ لتقليص عدد النواب الذين يدخلون إلى قاعة مجلس العموم، بعدما أُعلن الموقع "بؤرة فيروس كورونا الساخنة".
وقد طلب رؤساء كتلَتَيْ المحافظين والعمال من النواب الظهور فقط في يوم مساءلة رئيس الوزراء، إذا كانت أسماؤهم من بين الخمسة عشر نائباً المذكورين في جدول أعمال البرلمان.
وكان البروفيسور نيل فرغسون، أحد كبار الخبراء في الأمراض المعدية ومؤلف لبحث يتنبأ باحتمال وقوع وفيات على نطاق واسع بين سكان المملكة المتحدة،  حذّر مسبقاً من أن "هناك عدداً كبيراً من فيروسات كوفيد-19 في ويستمنستر (تسمية لمقر البرلمان في لندن).
وفي رسالة إلكترونية للنواب المحافظين يوم الأربعاء الماضي، أخبر رئيس الكتلة زملاءه بأنه "من أجل ضمان اتّباع النصيحة المقدمة للجمهور، تقرر حضور أولئك الذين ترد أسماؤهم في جدول أعمال البرلمان إلى قاعة مجلس العموم بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية ومساءلة رئيس الوزراء".

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