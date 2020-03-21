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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 11:27 ص

اتحاد الكرة يستجيب لطلب "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية

الاتحاد العراقي لكرة القدم
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية للاتحاد.

وقال مصدر في الاتحاد في تصريح صحفي، "إن فيفا طلب من اتحاد الكرة تزويده باللائحة الداخلية وقانون الاتحادات الفرعية تمهيدا لحسم تسمية اللجنة المؤقتة ".

وأضاف المصدر :"أن اتحاد الكرة زود فيفا بطلبه ، اذ من المقرر ان تنحصر رئاسة اللجنة بين شامل كامل والمكلف بادارة شؤون الكرة احمد عباس ، والقرار سيصدر خلال يومين ".

يذكر  أن احمد عباس يقود اتحاد الكرة في الوقت الحالي بعد استقالة المكتب التنفيذي برئاسة عبد الخالق مسعود.

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