جامعة ذي قار تفتتح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين

أعلنت كلية الطب في جامعة ذي قار، عن افتتاح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين للحالات الخفيفة والمتوسطة ووصف العلاج الملائم.



وقال رئيس جامعة ذي قار، الدكتور يحيى عبدالرضا الخفاجي في تصريح صحفي :" ان هذه الخطوة تأتي اسهاما من الجامعة في خدمة المجتمع في ظل الظروف الصعبة الراهنة ولمساعدة العوائل الكريمة ، سيما ذات الدخل المحدود والتي تعتمد على الكسب اليومي ، بالحصول على الاستشارة الطبية والعلاج للحالات الخفيفة والمتوسطة ".



وأضاف :" ان الكادر التدريسي في الكلية ، وهم اطباء اختصاص جاهزون لاستقبال الحالات عبر صفحة الكترونية ستخصص لهذا الامر، وستحدد اوقات للعيادة للرد على الحالات التي ترد للصفحة".