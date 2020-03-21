الهجرة توزع سلات غذائية ومواد معقمة في مخيمات النزوح في الأنبار

أعلن مستشار محافظ الأنبار للشؤون الإغاثية مازن أبو ريشة عن توزيع 2000 سلة غذائية وصحية وكمامات من قبل وزارة الهجرة والمهجرين للأسر النازحة داخل مخيمات النزوح.



وقال أبو ريشة في تصريح صحفي :"إن وزارة الهجرة والمهجرين ، بالتنسيق مع الحكومة المحلية وصحة المحافظة والدفاع المدني والقوات الأمنية ، وزعت 2000 سلة غذائية وصحية وكمامات للاسر النازحة داخل مخيمي قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، والحبانية شرق مدينة الرمادي، في خطوة تهدف الى مساعدة تلك العوائل وتوفير احتياجاتها بالتزامن مع استمرار حظر التجوال لليوم الثاني على التوالي.



وأضاف :"أن السلة الغذائية ضمت ايضا معقمات صحية لتجنب الاصابة بمرض كورونا "، مبينا :" ان فريقا من دائرة صحة المحافظة والدفاع المدني ومنتسبي دائرة وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظة ، شرع بعملية تعفير وتعقيم مخيمات النزوح لتجنب الاصابة بفايروس كورونا ".

