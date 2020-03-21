نائب: الضبابية تلف المشهد السياسي العراقي

أكد عضو مجلس النواب رئيس الحزب المدني حمد الموسوي، إمكانية توصل الأطراف السياسية إلى حل بملف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، رغم ما وصفها بـ "ضبابية المشهد السياسي في البلاد".



وقال الموسوي في بيان صحفي :"إن الوضع السياسي الحالي في العراق معقد، ولا يمكن اختصاره بكلمات او جملة"، معرباً عن امله في خروج العراق من الازمة السياسية الحالية .



وأضاف :" ان الضبابية تلف المشهد السياسي في البلاد، وجميع الأطراف معنية بالتوصل الى حلول والاتفاق على رأي موحد".



ورجح الموسوي توصل الاطراف الشيعية إلى حل لأجل انهاء الأزمة الحالية، على اعتبار ان مصلحة الجميع هي مع الامور الايجابية، وليست السلبية في هذا الملف.

