حقوق الإنسان في ديالى: عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط

أعلن مكتب حقوق الإنسان في ديالى، أن عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط .



وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :"إن مأساة اسرة المفرق قد تتكرر لوجود عشرات الاسر تسكن منازل متهالكة آيلة للسقوط في مناطق متفرقة من ديالى بسبب وضعها الانساني الصعب وحالة الفقر المدقع الذي تعيشه "، داعيا الى تشكيل لجنة عليا في المحافظة لمتابعة ملف الاسر التي تعيش في منازل متهالكة وتوفير الدعم لها لتفادي كارثة اخرى”.



وكان سقف منزل متهالك ، في منطقة المفرق غربي بعقوبة ، انهار فوق اسرة نازحة ، ما اسفر عن وفاة 5 من افرادها بينهم 3 اطفال .



