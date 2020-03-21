بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 آذار 2020
آخر الأخبار
إخفاق الكتل الشيعية في التوافق على تكليف الزرفي.. ومصير علاوي ينتظره العالم يتجاوز حاجز الربع مليون إصابة بكورونا.. وعزل‭ ‬تام‭ ‬لتونس‭ ‬والمغرب اتحاد الكرة يستجيب لطلب "فيفا" بشأن اللائحة الداخلية جامعة ذي قار تفتتح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين الهجرة توزع سلات غذائية ومواد معقمة في مخيمات النزوح في الأنبار نائب: الضبابية تلف المشهد السياسي العراقي حقوق الإنسان في ديالى: عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط المالية النيابية : الحكومة ستلجأ للاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة الفتح: تشكيل لجنة سباعية جديدة مهمتها "رفض" الزرفي !! الرافدين: مستمرون بتمويل المستثمرين والشركات لبناء المجمعات والأنشطة الأخرى
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 11:08 ص

حقوق الإنسان في ديالى: عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط

صلاح مهدي
أعلن مكتب حقوق الإنسان في ديالى، أن عشرات الأسر تعيش في منازل متهالكة آيلة للسقوط .

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في ديالى صلاح مهدي في تصريح صحفي :"إن مأساة اسرة المفرق قد تتكرر لوجود عشرات الاسر تسكن منازل متهالكة آيلة للسقوط في مناطق متفرقة من ديالى بسبب وضعها الانساني الصعب وحالة الفقر المدقع الذي تعيشه "، داعيا الى تشكيل لجنة عليا في المحافظة لمتابعة ملف الاسر التي تعيش في منازل متهالكة وتوفير الدعم لها لتفادي كارثة اخرى”.

وكان سقف منزل متهالك ، في منطقة المفرق غربي بعقوبة ، انهار فوق اسرة نازحة ، ما اسفر عن وفاة 5 من افرادها بينهم 3 اطفال .

أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 21 آذار 2020 11:11 ص
إقرأ ايضا
كلية الطب في جامعة ذي قار،

جامعة ذي قار تفتتح عيادة استشارية إلكترونية مجانية للمواطنين 21 آذار 2020 11:25 ص

متظاهرون يحرقون

متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار رفضا لعودة المحافظ السابق لإدارتها 17 آذار 2020 11:41 ص

كورونا-العراق

مواطنون يطالبون بتوفير موقع للحجر الصحي بعيداً عن مركز مدينة البصرة 10 آذار 2020 09:49 ص

تظاهرات العراق

متظاهرون يغلقون الدوائر الحكومية في الديوانية 09 كانون الأول 2019 11:19 ص

ساحة التحرير

تواصل توافد المتظاهرين على ساحة التحرير في بغداد 04 كانون الأول 2019 03:17 م

قطع

متظاهرو النجف يقطعون أغلب شوارع المحافظة ويغلقون مديرية البلدية 27 تشرين الثاني 2019 12:31 م

السماوة

طلبة ومتظاهرون في السماوة يغلقون التقاطع المؤدي لتربية المثنى 27 تشرين الثاني 2019 11:54 ص

طلاب العراق

طلبة ذي قار: لا مدارس لا دوام حتى يسقط النظام 25 تشرين الثاني 2019 04:15 م

التعليقات