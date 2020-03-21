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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 11:02 ص

المالية النيابية : الحكومة ستلجأ للاقتراض الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة

حنين القدو 2
أكدت الجنة المالية النيابية، تأمين رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، فيما لفتت إلى أن قيمة العجز المالي ستصل الى  70  تريليون دولار  في ظل انخفاض اسعار النفط.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي :"إن انخفاض اسعار النفط بنسبة 50٪ ، اثر بشكل طبيعي على بناء الموازنة الاتحادية لسنة 2020، على اعتبار ان العراق يعتمد على واردات النفط في بناء الموازنات الاتحادية".

وأضاف القدو :"أن قيمة العجز المالي في الموازنة سيصل الى 70 تريليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط، وهذا ما سيدفع الحكومة ومجلس النواب الى الاعتماد على واردات أخرى غير نفطية وتقليل النفقات العامة لسد العجز المالي في الموازنة".

وأشار إلى :"أن الحكومة ستلجأ إلى قروض داخلية من المصارف الحكومية والاهلية لسد العجز في الموازنة الاتحادية"، مؤكدا :" ان العجز الحاصل لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين".
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