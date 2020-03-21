"نفط ذي قار"تطلق حملة لتعفير جميع الحقول النفطية في المحافظة

أعلنت شركة نفط ذي قار، اليوم السبت، تنظيم حملة تعفير وتعقيم لمباني االشركة وكافة حقولها النفطية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير هيئة البيئة والصحة والسلامة في نفط ذي قار نبيل عدنان في حديث له، ان “الحملة تمت بكوادر نفط ذي قار متمثلة بهيئة البيئة والصحة والسلامة إذ شملت الحملة تعقيم ابنية الشركة والشوارع الداخلية لمقر الشركة وجميع الحقول التابعة لنفط ذي قار.”

وأضاف عدنان، ان “الشركة نفذت حملات تثقيفية ومحاضرات توعوية واعمال تعفير ضد الفيروس المستجد من اجل الحفاظ على سلامة منتسبي نفط ذي قارحيث تم تعفير حقل الغراف النفطي بكافة محطاته و مكاتبه الاداريه من قبل شعبة السلامة و الاطفاء و كذلك حقل الناصرية و صبة النفطيين”.

وأشار الى ان ”الحملة استمرت اربعة ايام قسمت على اربع مواقع تابعة للشركة حيث استخدمنا آليات اطفاء و فرقه اطفاء و مواد معقمه تقدر بألفي لتر، مع كميات مياه ٢٠ الف لتر حيث شملت عملية التعفير إضافة إلى مواقع الشركة الدور السكنية والطرق الموصلة اليها”.