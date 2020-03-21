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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 10:41 ص

الفتح: تشكيل لجنة سباعية جديدة مهمتها "رفض" الزرفي !!

عدنان الزرفي
كشفت كتلة "الفتح" النيابية، عن تشكيل قوى شيعية لجنة سباعية جديدة مهمتها ابلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفضها رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي وترشيح شخصية مناسبة للمنصب مستقبلاً.

وقال النائب عن الكتلة عامر الفايز في تصريح صحفي :"إن رؤساء الأحزاب والكتل الشيعية، عدا سائرون والنصر، عقدوا الخميس، اجتماعين منفصلين في منزل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، احدهما لرؤساء الاحزاب والآخر لرؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب".

وأضاف :"أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة سباعية من الكتل الشيعية لابلاغ رئيس الجمهورية رفضها  تكيلف رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة".

ولفت الفايز إلى :" أن إصرار رئيس الجمهورية على تكليف الزرفي سيدخل البلاد في ازمة سياسية، فضلا عن تجاوزه استحقاق المكون الشيعي والكتلة الاكبر في مجلس النواب".

وأكد النائب عن الفتح :" ان اللجنة السباعية المشكلة حديثاً، ستقوم بالفترة المقبلة بترشيح شخصية مناسبة لتولي رئاسة الوزراء ضمن استحقاقها الدستوري".
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