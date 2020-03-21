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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 آذار 2020 10:40 ص

نائب كردي : السنة والكرد لن يدعموا الزرفي في هذه الحالة

عدنان الزرفي
رهن النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية أحمد حمه، السبت،  حصول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على دعم الكتل السنية والكردية بالحصول على دعم وتأييد الاغلبية الشيعية.

وقال حمه في تصريح لـه ، إن “عدنان الزرفي بحاجة الى ان يحصل على دعم الاغلبية الشيعية، لانه من غير الممكن ان يصوت السنة على رئيس وزراء شيعي ليس مدعوما من الاكثرية الشيعية”.

واضاف ان “السنة خصوصا كتلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا تفرط بعلاقتها مع البناء ، وان الكرد خصوصا كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاملون مع الاكثرية للمكون الشيعي والاكثرية من المكون السني”.

ولفت حمه إلى أنه “اذا اخفق عدنان الزرفي بتمرير كابينتة فان مؤيديه من الكتل المختلفة سيعارضون اي مرشح يختاره الفريق المعارض”، مبينا ان “القوى الشيعية تتحمل تبعات كل هذه الإخفاقات”. 
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أخر تعديل: السبت، 21 آذار 2020 11:42 ص
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