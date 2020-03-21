بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 10:21 ص

الرافدين: مستمرون بتمويل المستثمرين والشركات لبناء المجمعات والأنشطة الأخرى

مصرف الرافدين
أكد مصرف الرافدين عن استعداده لتمويل الشركات الاستثمارية والمستثمرين الذين يرومون القيام ببناء أو استكمال مجمعات سكنية او المراكز التجارية وأنشطة استثمارية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن على المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم  زيارة المصرف للاطلاع على شروط منح القروض خدمة للصالح العام.

وأضاف البيان أن المصرف قام بتمويل وتسويق العديد من المجمعات السكنية والأنشطة الاستثمارية الاخرى في بغداد والمحافظات في خطوة تهدف الى تعزيز القطاع الاقتصادي وتنشيط الحركة الاستثمارية وخلق فرص عمل.
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