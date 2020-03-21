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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 10:13 ص

قيادة عمليات بغداد: القبض على 202 مخالفا لأوامر الحظر وحجز 36 عجلة

القوات الأمنية

أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 202 مخالفا لأوامر الحظر وحجز 36 عجلة.

وذكرت في بيان : تواصل قواتنا الأمنية بتشكيلاتها كافة الإجراءات الخاصة بفرض حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، وقد تمكنت منذ صباح اليوم وحتى ساعة اعداد هذا البيان من القاء القبض على ٢٠٢ مخالفاً للأوامر الصادرة بشأن الحظر للوقاية من فايروس كورونا المستجد، كما حجزت ٣٦ عجلة وفرضت ١٤٨٣ وصل غرامة في جانبي الكرخ والرصافة.

وأكدت أنها مستمرة بإجراءاتها وستحاسب المخالفين بشدة ولن تتهاون في تطبيق الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، داعية الجميع الى مساعدة القوات الأمنية والبقاء في المنازل حتى أن يزول الخطر وحسب تقديرات الجهات المعنية.

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