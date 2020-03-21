نقيب الأطباء: إذا فتك كورونا بالمجتمع ..لا أحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة

وجه نقيب الاطباء العراقيين، عبد الأمير محسن، انتقاداً شديداً للبعض قائلا إنه لا أحد له الحق في لوم العاملين في وزارة الصحة، إذا فتك فيروس كورونا بالمجتمع .



وقال محسن في بيان: ليس من حق أي أحد أن يلوم الصحة والكوادر الطبية بعد الآن.



وأضاف : تعلمون أن فيروس كورونا ليس له علاج، وتعتمد الدول على الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.



وأوضح محسن: عندما تصدر الصحة التعليمات والإجراءات الوقائية وغالبية الناس لا تلتزم بها، ولا تهتم لها وتمارس حياتها وطقوسها وعاداتها الاجتماعية بشكل طبيعي، وليس هناك إجراءات جديه رادعة من الحكومة فليس من حق أي أحد بعد اليوم توجيه اللوم للصحة وللعاملين في قطاع الصحة في حالة تفشي الفيروس وفتكه بالمجتمع.