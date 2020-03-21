التميمي تدعو المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة والبقاء في البيوت

دعت عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون ماجدة التميمي جميع المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة المشكلة بالأمر الديواني 55 لسنة 2020 للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا والبقاء في البيوت والامتثال لتوجيهات القوات الأمنية والجهات الحكومية المعنية.

وقالت التميمي في بيان صحفي، ندعو جميع المواطنين عدم التهاون في مواجهة خطر وباء الفايروس كورونا لأنه سريع الانتشار.

وشددت على: أهمية التزام المواطنين بإجراءات فرض حظر التجوال والارشادات الوقائية من خلال البقاء في البيوت واتباع التعليمات الصحية كونها الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من التداعيات الكارثية لانتشار الوباء وبخلافه سنتعرض إلى انتشار كبير للمرض بسبب الاختلاط وسرعة انتقاله من خلال التجمعات البشرية.

وأضافت أنها تشد على أيدي القوات الامنية في فرض حظر التجوال وتطالبها بعدم السماح لأي شخص خارج الاستثناءات المنصوص عليها في قرارات خلية الأزمة بالحركة والتنقل ليتسنى للجهات الصحية والخدمية القيام بواجباتها خدمة للصالح العام.