نائب يطالب قائد عمليات بغداد بعدم تشديد الإجراءات على الأطباء

طالب عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي قائد عمليات بغداد اللواء عبد الحسين التميمي بعدم تشديد الإجراءات على الأطباء وترك المجال لحركة آلاف الناس دون محاسبة.



وقال مخاطبا قائد عمليات بغداد بالقول: وردتني العشرات من شكاوي الاطباء حول عدم السماح لهم بالمرور من السيطرات للذهاب لأداء واجبهم لعلاج ابناء شعبنا في مستشفيات بغداد بحجة تشديد إجراءات الحظر.



وتساءل الموسوي : هل يتم تشديد اجراءات الحظر على الأطباء ويترك المجال لآلاف الناس بالتجوال بكل حرية وعدم محاسبة ؟!.



وطالب قائد العمليات : بإصدار تعليمات الى السيطرات العسكرية بتسهيل مرور الاطباء والتعاون معهم ويفضل تعليمات رسمية مكتوبة لعدم التزام السيطرات بالتعليمات الشفهية.

وأوضح الموسوي أنه : في حال لم يتم ذلك يفضل توجهكم للمستشفيات بأنفسكم ومباشرة العمل بديلا للأطباء.

