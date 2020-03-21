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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 09:45 ص

مسؤول أمريكي: نشعر بخيبة أمل تجاه أداء العراق بحماية قوات التحالف الدولي

قوات التحالف الدولي في العراق

أعرب مسؤول بالخارجية الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن تجاه أداء العراق في ما يخص حماية قوات التحالف الدولي، مشيرا إلى أن بغداد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الأخير.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، إنه : ليس سرا" أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل شديدة في هذا الصدد، وإن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن بأنها ستجري تحقيقا وافيا في الهجوم وتقدم الأشخاص المسؤولين للعدالة.

وكان معسكر التاجي ، الذي يحتضن قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، قد تعرض لهجوم صاروخي الأسبوع الماضي نفذته ميليشيات تابعة لإيران ، أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الأمريكيين وآخر بريطاني، بالإضافة إلى سقوط جرحى.

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