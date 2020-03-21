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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 09:38 ص

نائب يدعو الحكومة إلى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر

عبدالحسين الموسوي

دعا عضو لجنة الصحة النيابية النائب عبدالحسين الموسوي الحكومة إلى تمديد حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر، فيما طالب المواطنين بالالتزام بتوصيات المرجعيات الدينية والحكومة وخلية الازمة بعدم التواجد في التجمعات.

وقال الموسوي في بيان "حرصًا منا ومتابعةً لما يجري في الدول التي تصارع انتشار فايروس كورونا بإجراءات أثبتت فاعليتها بنسبٍ جيدة، ، ندعو الحكومة وخلية الأزمة لتمديد أمر حظر التجوال في عموم العراق لأسبوع آخر.

وأضاف أن "هذه الدعوة جاءت كإجراء احترازي مهم ولإكمال مدة اسبوعين بحركة محدودة للمواطنين.

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