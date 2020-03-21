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السبت, 21 آذار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 آذار 2020 09:31 ص

السامرائي: الإهمال المرافق لكورونا سيتسبب بكارثة في المعتقلات

النائب-مثنى-السامرائي
طالب رئيس تحالف "الوطن أولاً" النائب مثنى السامرائي الحكومةبضرورة الانتباه لحجم الكارثة المتوقعة التي سيتسبب بها انتشار فايروس كورونا بين المعتقلين والسجناء بسبب ضعف الاهتمام الحكومي بهذا الملف والتعامل معه بلامبالاة شديدة استناداً إلى حجج واهية.

وقال السامرائي في بيان، إن "الإهمال الذي يرافق انتشار المرض الخطير في العديد من أماكن الاعتقال ومباني السجون سيتسبب بكارثة إنسانية ستكون له عواقب سيئة على سمعة البلاد في ملف حقوق الإنسان، ما يستدعي تحركاً عاجلاً وإجراءات جادة لمنع انتشار هذا المرض في السجون وبنفس الاهتمام بمكافحته خارجها.

وأوضح السامرائي، أن "هناك العديد المؤشرات التي تؤكد أن الكثير من المعتقلين هم في طور الاتهام وأن الكثير من التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى أدلة حقيقة، إذ تم اعتقالهم نتيجة تهم وجهها ما يعرف بالمخبر السري والذي ثبت أن أغلبها كيدية، مبينا انه وبغض النظر عن ذلك ففي النهاية يجب حماية أرواح هؤلاء المعتقلين باعتبار أنها أمانة لحين ظهور براءة الأبرياء أو تجريم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون.

وأكد أن "تعرض معتقلين للإصابة بمرض كورونا ووفاة عدد منهم نتيجة الإهمال قد يكون مدعاة لمقاضاة الجهات المسؤولة عن أماكن الاعتقال ومحاسبتها بتهمة الإهمال المتعمد، ما يستوجب الإسراع بإطلاق سراح الأبرياء وتوفير العناية الصحية في تلك المباني بما يضمن سلامة المحتجزين مهما كانت اسباب احتجازهم، ويؤكد التزام العراق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي اقرها الدستور العراقي بهذا الشأن.
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أخر تعديل: السبت، 21 آذار 2020 09:31 ص
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