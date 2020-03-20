كورونا يوسّع انتشاره.. هؤلاء أشهر المصابين بالفايروس في العالم

وسع فايروس كورونا انتشاره الكبير في العالم، حيث أصيب العديد من الشخصيات الشهيرة بهذا الفايروس، من بينهم كبير مفاوضي بريكست لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو ولاعب كرة القدم الفرنسي بليز ماتويدي.

وبين الفنانين العرب اعلنت الفنانة البحرينية هند اصابتها بالفيروس.

ورصدت الوكالة الفرنسية قائمة بأسماء أشهر الشخصيات من السياسيين والرياضيين والفنانين الذين أصيبوا بهذا المرض.



– السياسيون –



أعلن قصر موناكو أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق.



كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نُشر على تويتر.



وقال في رسالة "أنا بخير والمعنويات جيدة".



ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية. وعقد مؤتمرا صحفيا خارج منزله الثلاثاء لمناشدة الكنديين التحلي بالصبر.



وتضم حكومات العديد من الدول "إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وبولندا والنروج والمغرب" عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.



– الفنانون –



نقل عازف الساكسوفون الكاميروني وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو وهو في عمر 86 عامًا إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا. ووفقا لرسالة نشرت الأربعاء على صفحته على فيسبوك، فإنه "يستريح ويتعافى بهدوء".



وكان توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون أول نجوم هوليود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس. وقد خرج كلاهما بعد بضعة أيام من المستشفى في مدينة غولد كوست على الساحل الشرقي لأستراليا.



كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا الاثنين أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.



وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.



– عالم الرياضة –



وضع بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، نفسه في العزل طواعية في المنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية. وكتب على حسابه على تويتر: “أنا إيجابي، أنا قوي والروح المعنوية جيدة”. وكان ناديه يوفنتوس تورينو قد أعلن في وقت سابق إصابة المدافع الإيطالي دانيال روغاني بالفيروس.



وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لعدة أيام في جزيرته ماديرا مسقط رأسه، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.



في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.



وفي إنكلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.



وجاءت نتائج اختبارات سبعة من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية، وآخرهم أربعة لاعبين من بروكلين نتس بينهم النجم كيفين دورانت، بعد رودي غوبرت ودونوفان ميتشل (يوتا جاز)، ولاعب من ديترويت بيستونز قالت وسائل الإعلام الأميركية إنه كريستيان وود.