رعب فايروس كورونا يجتاح العالم.. مزيد من الإصابات والوفيات

أربك فايروس كورونا جميع دول العالم، التي تواصل اتخاذ إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار الوباء في وقت يتوالى تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات جراءه.

فقد أعلنت النيجر عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث قال وزير الصحة في النيجر، إنه تأكدت إصابة أول حالة بفيروس كورونا اليوم لمريض يبلغ من العمر 36 عاماً سافر في الآونة الأخيرة إلى توغو وغانا وساحل العاج وبوركينا فاسو.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة عن 15 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الإصابات 192 إصابة والوفيات 13 حالة.

أما إيطاليا فقد اجتازت رقماً قياسياً قاتماً اليوم عندما تفوقت على الصين باعتبارها الدولة التي سجلت معظم حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد حيث أعلنت عن 427 حالة وفاة أخرى اليوم ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3405 إصابات.



من جهتها أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى في حين أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات.



من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المغربية حالة الطوارئ الصحية وقررت تقييد الحركة ابتداء من الساعة 6 مساء يوم الجمعة لأجل غير مسمى.

وفي الأردن لم يستبعد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم فرض حظر التجوال في المملكة كإجراء وقائي من انتشار الفيروس داعياً المواطنين إلى الوعي والالتزام.



وبدأ الجيش الأردني صباح اليوم تطبيق قرار إغلاق العاصمة عمان وحظر التنقل بين المحافظات ضمن إطار إجراءات منع تفشي الفيروس.



من جهتها علقت السعودية اليوم الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين ولا سيما يوم الجمعة تجنبا لانتشار الفيروس.



وفي مصر أجرت وزارة الصحة والسكان المصرية لأعضاء الحكومة اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري.



إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاع عدد الإصابات إلى 90 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 8 حالات وشفيت أكثر من 30 حالة.



كما أكدت الحكومة الجزائرية أنها ستعلق بدءاً من الأحد القادم خدمات النقل العام وستغلق المقاهي والمطاعم وستبلغ نصف العاملين بالدولة بالبقاء في بيوتهم وأمرت قوات الأمن بالتشديد في منع التجمعات العامة في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس كما سيتم تعليق كل الرحلات الجوية الداخلية من 22 آذار إلى الرابع من نيسان القادم.

ورغم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الذي تتمثل أعراضه الرئيسية في السعال الجاف والحمى إلى أكثر من 9000 حالة أكد مدير معهد السياسة الفضائية الروسية إيفان مويسييف أن الأوضاع المتفاقمة المتعلقة بانتشار فيروس “كوفيد 19” لن تؤدي إلى تقليص البرنامج الفضائي الروسي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دعا في وقت سابق اليوم إلى تضامن عالمي واسع في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.