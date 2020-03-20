بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 آذار 2020
آخر الأخبار
ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي بالوثيقة.. الخالصي: كل مخالفة للتعليمات الصحية بشأن تجنب انتشار الوباء تشكل اثماً شرعياً كورونا يحتجز لاعبا عراقيا في السودان نائب : المجاملة بشأن غلق المنافذة الحدودية خيانة يجب ان يحاسب عليها القضاء مدير صحة النجف لابناء المحافظة : محافظتنا ستتحول لبؤرة لكورونا الكناني يوجه رسالة نارية لساسة العراق: تتباكون على الدستور وأصبحتم الآن تقدسونه! خبير اقتصادي : العراق مقبل على كارثة ويجب اعلان "الطوارئ المالية" محافظ المثنى يوجه بإعفاء المواطنين من إيجار الأملاك التابعة للدولة ومن أجور الماء والكهرباء وزارة العدل توضح حقيقة وفاة وزير دفاع صدام حسين حقوق الإنسان تحذر من كارثة صحية بيئية في نينوى بسبب الأمطار وكورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 آذار 2020 03:27 م

ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي

شنيار أحمد
نفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب "يارجان" إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها إصابتها بالمرض.

وقالت "يارجان" في مقطع مصور على "انستجرام" إنها تريد طمأنة جمهورها ومحبيها بأنها غير مصابة بفيروس كورونا وأنها تعاني فقط من الانفلونزا العادية.

واعتبرت أن ما يشاع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

وجاء هذا النفي بعد ساعات من نشر "يارجان" صورة كتبت إلى جانبها بأنها مصابة بكورونا، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.
وشنيار أحمد المعروفة باسم "يارجان" من مواليد عام 1996 وهي طالبة بجامعة السليمانية كلية علوم الحاسبات، وكانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وانواع الموضة التي تختارها لنفسها، وأصبحت "ملكة جمال السليمانية" بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
8263b8c6-010b-4faa-a86b-14f733ee341d_16x9_1200x676

مصانع العطور الفرنسية الفاخرة تتحول لتصنيع المعقمات بسبب كورونا 19 آذار 2020 05:13 م

554d1a33-8330-415e-a5b2-d28e79babafe

الفنانة «هند البحرينية» تصاب بفيروس كورونا .. وأحلام تواسيها 19 آذار 2020 03:46 م

159-092752-challenges-await-designated-prime-minister-iraq-2

10 مزارات عالمية تتحول لمتاحف أشباح بسبب كورونا 19 آذار 2020 12:48 م

ETJx1hqWkAAPtS7

ميلانيا ترامب تقود حملة لمواجهة فيروس كورونا 19 آذار 2020 12:29 م

لأول-مرة-نادي-كردي-في-الدوري-الممتاز-في-السويد

لاعب عراقي يقترب من الانتقال الى الدوري السويدي 18 آذار 2020 11:56 ص

image-93

ثلث لاعبي نادي فالنسيا الإسباني مصابون بفيروس كورونا والسبب .. 17 آذار 2020 11:33 ص

نفط الشمال

شركة نفط الشمال تكرم فريقها النسوي لكرة القدم لنتائجه المتميزة 14 آذار 2020 12:58 م

ملعب الموصل

الشباب والرياضة بصدد معاودة العمل بمشروع ملعب الموصل الأولمبي 14 آذار 2020 12:51 م

التعليقات