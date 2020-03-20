ملكة جمال السليمانية تعلن إصابتها بفيروس كورونا ثم تنفي

نفت ملكة جمال السليمانية شنيار أحمد المعروفة بلقب "يارجان" إصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانها إصابتها بالمرض.



وقالت "يارجان" في مقطع مصور على "انستجرام" إنها تريد طمأنة جمهورها ومحبيها بأنها غير مصابة بفيروس كورونا وأنها تعاني فقط من الانفلونزا العادية.



واعتبرت أن ما يشاع على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.



وجاء هذا النفي بعد ساعات من نشر "يارجان" صورة كتبت إلى جانبها بأنها مصابة بكورونا، مناشدة جميع الأشخاص الذين التقوا بها خلال الأسبوعين الماضيين مراجعة المؤسسات الصحية.

وشنيار أحمد المعروفة باسم "يارجان" من مواليد عام 1996 وهي طالبة بجامعة السليمانية كلية علوم الحاسبات، وكانت دوما موضع اهتمام المعجبين بصورها وانواع الموضة التي تختارها لنفسها، وأصبحت "ملكة جمال السليمانية" بشكل رسمي من قبل وزارة الثقافة.